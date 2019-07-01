就在杜蘭特、厄文與狄安卓喬丹攜手跳槽籃網的震撼彈威力還沒減弱之際，七六人決定輸人不輸陣！《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日爆料，七六人確定跟荷福德達成4年1.09億美元協議，更成功續留托必亞斯哈里斯與史考特。

生涯5次獲選全明星球員的荷福德，上季結束後跟塞爾提克談判續約破局，原因是塞爾提克不願提供高薪合約，讓他早已宣告將跟厄文一起走人，隨即吸引不少球隊積極招募，沒想到最後由七六人搶到手，也讓他們下季實力更強。

因為七六人不僅挖來荷福德，也跟原本考慮走人的托比亞斯哈里斯，完成5年1.8億美元的續約協議，他在今年2月被快艇交易到七六人，場均拿下18.2分、7.9籃板，同時七六人也跟替補前鋒史考特完成2年980萬美元協議。

七六人成功頂薪續留托比亞斯哈里斯。(美聯社)

不過七六人1日使用先簽後換方式，把向來愛搞球隊內訌的明星前鋒吉米巴特勒送到熱火，巴特勒預計簽下4年1.42億美元的頂薪合約，也讓原本想要招募他的火箭、湖人等隊宣告無望，七六人將從熱火那邊換回前鋒賈許理查生。

如此一來，七六人除了保住班西蒙斯、恩比德與托比亞斯哈里斯的上季鐵三角陣容，更增加荷福德這名可以兼打大前鋒與中鋒的攻守俱佳好手，加上少了吉米巴特勒繼續破壞球隊內部和諧，或許他們下個球季就有機會挑戰總冠軍。

(中時電子報)