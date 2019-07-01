市長韓國瑜認為，今年行政院對於高雄市登革熱防疫支援並不積極，呼籲蔡政府不要刻意刁難、搞台灣內部的一國兩制。（袁庭堯攝）

國軍化學兵一早在金獅湖疫區整軍待命，隨即進行噴藥工作。（袁庭堯攝）

國軍化學兵在金獅湖疫區各死角協助噴藥。（袁庭堯攝）

金獅湖周邊的防疫捕蚊燈5天來沒有捕捉到白線、埃及斑蚊的母蚊，顯示防疫噴藥工作已有成效。（袁庭堯攝）

防疫人員正徒手捕捉蚊子，觀察有無成蚊出現。（袁庭堯攝）

高雄市衛生局長林立人表示，金獅湖提高水位、填補水窪，讓魚群協助清除孑孓，相當有效。（袁庭堯攝）

韓國瑜贈送箱水，感謝國軍化學兵加入高市登革熱防疫的辛勞。（袁庭堯攝）

國軍化學兵與衛生局聯手合作，在金獅湖疫區各死角協助噴藥。（袁庭堯攝）

7／1國軍化學兵正式加入高市登革熱防疫作戰，前往鳳山、三民區協助噴藥。市長韓國瑜一早親自趕往慰問並再度巡視金獅湖疫區。韓國瑜強調，今年高雄市確實沒有感受到行政院在疫情協助上的積極，再度砲轟蔡政府「不要在台灣內部搞一國兩制」。

針對疾病管制署澄清，5月底就派人力南下高雄協助登革熱防疫，韓國瑜認為，2018年越南印尼爆發登革熱，當時蔡政府基於外交考量積極派員前往協助防疫。但高雄市發生登革熱時，卻沒辦法第一時間感受到行政院的作為及重視。韓國瑜呼籲，蔡政府莫讓執政分為南北兩區塊，非民進黨執政時期就不願特別去照顧，不要在台灣內部搞一國兩制。

韓國瑜強調，登革熱已成為台灣本土疫情，每年春節過後應該就要啟動標準因應程序，對此韓國瑜認為，行政院的作為不夠積極。

根據金獅湖周邊的防疫捕蚊燈的捕捉結果顯示，5天來沒有捕捉到白線、埃及斑蚊的母蚊。高雄市衛生局長林立人表示，高市登革熱防疫噴藥工作目前重複至少三次，疫情雖趨緩但仍不能掉以輕心，韓國瑜也呼籲市府相關單位及民眾，還是要依照標準的噴藥、清掃程序，持續防疫。

高雄市衛生局長林立人表示，高市登革熱疫情正逐漸降溫。25例本土登革熱患者都與三民區鼎字輩六、七個里有關，經噴藥、孳生源清除等工作至少重複三次後，根據捕蚊燈的捕捉結果顯示，已無成蚊，代表疫情已經趨緩。

韓國瑜及衛生局一行人經過金獅湖時，特地停下腳步視察。林立人表示，水位上升能夠有效填補原本的水窪，魚群能協助捕食孑孓，提高水位的做法對於防疫確實有效。

林立人解釋，一波疫情為21天，第一波疫情5月27日至6月16日有19例，第二波疫情6月17日至6月30日有8例，未來是否會產生第三波疫情，還要小心觀察。北高雄茄萣、湖內、路竹、阿蓮四個區也同步展開孳生源檢查及清除，加強防範。

針對罷免行動連署書累計達三萬份，韓國瑜回應，尊重民主社會表達意見、政治操作的方式，但目前只想把市府工作趕快做好，才是負責任的態度。

化學兵協助噴藥 韓再砲轟蔡搞一國兩制（中天新聞）

(中時 )