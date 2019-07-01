臺灣戲曲中心發行的藝文訊息刊物《好戲刊》9-10月號已經出刊，介紹9-10月份臺灣戲曲中心的重要藝文訊息，刊物陳列於大臺北地區各捷運站、藝文館所、大臺北市各區公所，供民眾免費取閱。

國立傳統藝術中心所舉辦「2019看家戲再現」是「輔導民間劇團看家戲製作專案計畫」所結之果實，意在「以資深藝人為師」，挖掘、整理臺灣戲曲中瀕臨失傳的特色戲齣，讓早期劇團的拿手劇目「看家戲」，得以用「以戲傳人」的方式被記錄、保存下來，並結合當代劇場美學，呈現在觀眾面前。

「看家戲再現」走至第六個年頭，今年除了薪傳歌仔戲劇團、許亞芬歌子戲劇坊等歌仔戲團，以及蕭建平電視木偶劇團、真快樂掌中劇團、昇平五洲園、台中聲五洲掌中劇團等布袋戲團，各自向與其淵源深厚的老藝師傳承經典劇目之外，更首次挑戰製作了精選「站頭」專場。

延續「戲是活的」特質，「站頭」是通過傳統戲曲藝人在長期的舞臺錘鍊與技藝打磨下，所形成趨於「定式」的情節段落與表演套式，又稱為「橋段」、「套路」、「段子」或「戲套」，可以隨著需要抽取、組合，靈活套用在劇情中。此次特別邀請明德少女歌劇團與資深藝師洪明雪、洪明秀合作，整理他們的拿手戲齣，並由年輕新秀演出其中的經典「站頭」，別具傳承意義。

「看家戲再現」演出計畫所傳承的，不只是文本公式，更是老藝師在舞臺上長期磨練出的經驗與功力，邀請您在今年秋季前來參與欣賞，從舞臺上的表演到舞臺下的觀眾，一同重現臺灣傳統戲曲的盛況，讓戲繼續「活」下去。

以上活動及更多豐富內容可至《臺灣戲曲中心》官網（https://tttc.culture.tw/Xiqu/index.aspx）、Pubu、凌網、讀冊及Issuu電子書城查閱。

(中時電子報)