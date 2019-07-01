今天是香港回歸22周年，過往每年七一都會舉行遊行，但由於港府此前欲修訂《逃犯條例》引爆多起示威抗議，也讓今年七一氛圍更加緊繃。香港保安局局長李家超今日上午向示威者喊話，邀以和平包容和互相尊重的方式表達意見。

有香港網民號召市民於今天上6時半到灣仔金紫荊「用多國語言與國歌和音，萬人合唱」，表達對港府的抗議。

今早7點半左右，香港防暴警員持長盾牌於龍和道向前推進，又施胡椒噴霧，不少市民只好向後退守。另外，警方於夏愨道舉紅旗，準備驅趕留守的示威者。

《星島日報》報導，李家超早上在會展出席慶回歸酒會後，再次呼籲反對修訂《逃犯條例》的示威者，要顧及他人的權利和自由，應以和平包容和互相尊重的方式表達意見。

另外，行政會議成員羅范椒芬表示，特首林鄭月娥已釋出最大誠意，希望社會向前看，示威者與政府溝通，令香港重回正軌，因無人會想見到國際社會對香港失去信心。

基本法委員會副主任譚惠珠則認為，示威者的訴求政府都已回應，林鄭月娥亦清楚表明會聽民意，她相信示威情況會逐漸淡化。

(中時 )