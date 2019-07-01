台南市3天前爆發今年第一個本土性登革熱病例，市民擔憂疫情擴散引發大流行，台南市衛生局1日強調防治工作不停歇，永康區公所已召開應變會議，擬定防治措施，控制與避免疫情擴散。

台灣今年28個登革熱本土病例原本皆發生在高雄，不料台南市近日疫情防線被擊破，跟著發生今年首例本土性登革熱疫情（全台第29例），台南市2015年發生的登革熱大流行曾造成上百人死亡慘劇，市民害怕重蹈覆輒，台南市衛生局強調會記取過去的經驗及教訓，借鏡高雄市今年發生的經驗，一定將病媒蚊阻絕在第一線。

台南市衛生局已全面啟動防治措施，包括已完成疫情發生地附近的化學防治作業共5場次，噴藥127戶，其中大門無法開鎖應追蹤8戶，孳生源清除調查855戶，查獲積水容器412個，期中有孑孓陽性反應81個。

衛生局進一步調查周圍診所有發燒症狀的民眾，追？168位皆無疑似症狀、擴大採血28位快篩皆陰性，同實進行衛教工作，執行掃蚊及插立警示紅旗等，強調市府與地方已全面啟動相關防治措施。

台南市今年發生21例境外移入登革熱病例，但3天前發生全市第一例本土性登革熱，因本土性登革熱傳染力高，台南市長黃偉哲呼籲居民配合登革熱防疫措施，落實「巡、倒、清、刷」，共同對抗疫情。

(中時 )