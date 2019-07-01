57歲男子伍政山因在全台各大醫院，謊稱有醫院高層人脈，欺騙八仙塵爆被害家屬及弱勢民眾購買藥品或醫療器材，被稱為「醫療蟑螂」遭通緝後，化名為「林志聰」向彩券行業者佯稱慈濟醫院主任要辦聯歡會摸彩，騙走5萬元的刮刮樂彩券，另以投資靈骨塔名義騙走2萬元。台北地檢署依侵占、詐欺罪嫌起訴伍，並以伍男從事「醫療蟑螂」詐騙病患，顯示伍有犯罪惡習，請求法官宣告強制工作。

檢方調查，有詐欺、竊盜等多項前科的伍男，2015年在八仙樂園塵爆案後，曾在彰化基督教醫院誆騙病患家屬有治療燒燙傷祕方詐騙上萬元遭通緝。但伍仍長期在各大公私立醫院，專挑病患或病患家屬，欺騙購買藥品或醫療器材，遭全台多個檢察署、法院通緝。

但伍自2015年遭通緝後，化名為「林志聰」，使用紀姓同居人名義申辦手機，去年11月10日，伍因認識新店區某彩券行李姓店員，藉口友人要轉賣靈骨塔，約李投資，李交付2萬元。

翌日，伍佯稱他認識慈濟醫院主任，要辦歡送會要買2本刮刮樂，相約慈濟醫院停車場處面交，伍假意要先把彩券拿給主任，隨即落跑，李男始知受騙，報警提告。北檢今年5月20日指揮新店警分局將伍男逮捕到案。

檢方發現，伍自2014年間起行騙，詐騙手法大多於醫院、急診室以販賣醫療器材、特效藥等理由詐騙病患家屬，伍雖於2015年、2015年間陸續遭查獲，並經媒體披露，但伍不思悔改，逃匿躲避遭通緝。

伍在通緝期間，仍以相同手法在外行騙，檢方調閱伍持用的手機門號通聯，發現伍平時流連各大醫院，僅去年11月1日至5日，短短5天行蹤遍及新北市新店區、桃園市、台中市等地醫院，甚至伍自去年11月至今年4月25日行騙，尚未經警方移送尚有4件。

檢方認為，伍男的行騙手法均係於醫療院所詐騙病患家屬購買醫療器材、特效藥，顯示伍平時以慣性詐欺病患家屬及善良百姓為主，確有犯罪之習慣，因此依法起訴伍男外，並請求法官依照《刑法》強制工作規定，令伍男在執行刑期前，先予強制工作。

(中時 )