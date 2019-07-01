高雄林姓男子參加運彩抽獎活動，買上千張彩券幸運抽到大獎賓士轎車，但卻因拿不出彩券正本兌獎，遭運彩公司取消資格。林男提告討賓士車等值的161萬元，但橋頭地方法院認為，活動辦法注意事項中有明確指出「持有參加抽獎活動中獎之『投注彩券正本』為中獎本人；而林男在登錄抽獎時有勾選「我已閱讀抽獎活動辦法，並同意遵守所有相關規定」，判決林男敗訴，運彩公司無須給付161萬元。

台灣運彩去年舉辦「買運彩大獎跟著來」活動，高雄林姓男子是某間運動彩券行代理人，他買了上千張運彩參加活動，幸運抽中第三波賓士A180 AMG Line白色轎車，不過他沒在期限內繳出彩券正本，遭台彩取消得獎資格，林男主張，台彩沒在宣傳海報明確告知詳細活動辦法，提告要求台彩給付賓士車等值的161萬元。

台彩公司主張，活動海報以紅色明顯字體表示「活動詳情與抽獎登錄」「請上台灣運彩官網」；且運彩官網設定抽獎登錄前需先閱讀活動辦法，有明顯標示「注意事項」：「2.本主辦單位以持有參加抽獎活動中獎之『投注彩券正本』為中獎本人，『投注彩券正本』請自行妥善保管，如有遺失或嚴重毀損，而無法讀取及辨認真偽，恕不補發」。

且登錄抽獎時，必須點閱「抽獎活動辦法」，且勾選「我已閱讀抽獎活動辦法，並同意遵守所有相關規定！（詳閱後同意請打勾）」，始得進行參加抽獎之登錄作業，並於抽獎登錄頁面按「確定送出」，林男於登錄抽獎時，就代表他同意且接受活動辦法相關規定，台彩已善盡告知義務。

橋頭地院審理認為，綜觀各項事證，台彩確實善盡告知義務，林男要求給付賓士車等值的161萬元應屬無效，請求駁回。

(中時電子報)