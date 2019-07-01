今天（1日）是特首林鄭月娥上任兩周年。上任之初，林鄭月娥強調會積極改善民生，民望隨之穩步上揚，不少黨派都以「開局良好」形容其首年表現，不過踏入第二年後林鄭政府的處境急轉直下，社會不滿政府的情緒升溫，而最近的《逃犯條例》修訂更令林鄭班子陷入史無前例的管治危機。

據《香港01》報導，香港民主黨主席胡志偉直指，由港府前年「助攻」配合建制派修改《議事規則》，到長者綜緩爭議和硬推「明日大嶼」等種種風波，已充分展現林鄭的傲慢、自負和一意孤行的施政態度，修例風暴只是把林鄭一年多的惡劣施政態度，濃縮地呈視於人前。

胡志偉認為，面對高舉「Be Water」的新型抗爭模式，鎮壓和「派糖」無助平息民憤，必需追本尋源才能解決社會深層次矛盾，政治制度改革已是避無可避。「6.12」衝突發生至今已近一個月，政府仍未回應示威者五大訴求，包括完全撤回修例和暴動定性，胡志偉認為，「Be Water」的理念就是「身段軟，態度堅持」，建議市民應利用一切合法的手段，加強政府的管治成本，包括不斷要求稅局重新評稅、分期交稅等。

在「6.12」一役，胡志偉被拍下無懼催淚彈隻身走在抗爭前線，「我要見指揮官」的片段更被本地和海外的媒體大肆報道。胡志偉憶述當時是憤怒給予他勇氣。胡志偉表示，要求見指揮官的決定，實亦貫徹「Be Water」的理念，「政治判斷清晰，手段軟、態度堅持，當戰場上需要我上前線，我會義不容辭。」

(中時 )