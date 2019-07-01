務農的廖先生剛邁入30歲，已有十多年吸菸的習慣，一天睡三個小時，生活作息不正常，有天竟出血性腦中風除立即開刀外並轉至加護病房，經過治療返家後仍無法言語和走路。大林慈濟醫院表示，年輕型中風常指發生在40多歲以下的病人，近年來有逐漸攀升的趨勢。

據廖先生表示，農事過後的休息喜歡找一群朋友聚會，抽菸則是聊天的必備品。他從10多歲開始吸菸，到這次中風前每天得抽上2包菸，在治療返家後，長達三個月的時間都沒有積極進行治療或復健，經人介紹到大林慈濟醫院中醫部阮膺旭醫師就診尋求改善。

阮膺旭醫師說，抽菸容易導致脂質代謝異常、血液濃稠度升高、血管發炎、血管壁產生斑塊等後遺症，簡單說就是血管硬化，容易產生血栓，進而導致腦部血管阻塞，想要預防中風就得先戒菸。

針對中風病人的後續治療，復健科提供肢體的復健和語言治療，能夠改善病人的關節靈活度和肌力，中醫則提供中藥調養和針灸治療，因為廖先生容易有倦怠的問題，所以給予補氣的中藥。

阮膺旭說，廖先生戒掉抽菸習慣，由中醫針傷科和復健科聯手協助，大約半就恢復到能說話表達自己意思，也不用靠助行器走路。目前國際上已有多篇的期刊證明針灸可以改善中風的後遺症，臨床上也已經累積很多經驗，當發生中風後要趕快送往醫院作緊急處置，後續也要積極的復健和針灸才能掌握治療和復原的黃金期。

(中時 )