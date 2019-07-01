女子團體出身、外型甜美可人的女星王宇婕，轉戰本土劇圈後大放異彩，近來在on檔夯劇中飾演搶人老公的惡女小三，精湛演技讓人恨得牙癢癢，但也因此廣受觀眾喜愛，被封為「本土劇女神」，而她私底下相當親民，經常上社群網站跟粉絲互動，昨天還抽空開直播分享美妝密技，沒想到途中她突然詭異放聲尖叫，整個人癱軟，讓電腦前的粉絲跟著嚇壞，擔心她發生了什麼事。

王宇婕寵粉絲，人正在拍片現場，也要趁空檔開直播，分享大家敲碗想看的化妝技巧，只見她畫了底妝就入鏡，不藏私介紹自己私下用的化妝品，一一拿來示範教學，全程超專注認真，直到畫眉毛步驟時，背景突然傳來一聲吼叫，讓王宇婕嚇到一秒彈起來，忍不住放聲尖叫，接著整個人癱軟倒在椅子上，一連串激烈反應讓網友們也驚呆。

王宇婕受驚嚇後，披頭散髮癱倒在椅子上，喘了好幾秒才回神坐起，趕忙跟收看直播的粉絲們甜笑道歉：「不好意思嚇到大家，是這樣子的，旁邊有個瘋子突然嚇我！」，原來是同戲男星陳志強跟她惡作劇，而陳志強眼見這一幕正個笑翻，對著螢幕秀出剛剛錄影的成果，表示王宇婕被嚇壞的精采片段，都被他錄下來珍藏了。

(中時電子報)