在桃空職工20日宣布下午4時開始罷工，當日BR722班機中的12名空服員在下午2時30分已完成報到開始支薪，卻在登機前罷飛。（讀者提供）

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長榮勞資對秋後算帳及18金釵是否記曠職等議題意見不合，以致原要簽的團體協約觸礁，桃園空服員職業工會宣布繼續罷工。對此，政治大學台文所講座教授陳芳明今表示，如對空服員繼續秋後算帳，他做為乘客，以後就決定罷乘。不過，網友打臉說，「可以啊，有人逼你上機嗎？」。

桃園空服員職業工會20日偷襲式罷工後，29日投票決定停止罷工，工會代表旋即前往長榮總部簽團體協約，但因資方堅持懲處20日當天已報到卻罷工的18金釵進行懲處等，讓工會不滿，認為長榮在秋後算帳，昨宣布罷工繼續，18金釵也將於今天下午召開記者會，對外說明。

政治大學台文所講座教授陳芳明在臉書發文說，「空服員罷工，只有她們知道如何受到航空公司的對待。罷工權，是天經地義的事。再過來，就要看公司如何協商。現在空服員提出不要秋後算帳的要求，長榮卻不接受。現在，立委尤美女已經指出，秋後算帳有違法之嫌」、「一個公司的收益，絕對不是只依賴老闆而已，而是依賴空服員的努力。她們的表現，才使乘客對公司抱持好感。如果對空服員繼續秋後算帳，那麼我作為乘客，以後就決定罷乘」。

但多友網友不領情，紛留言打臉說，「工會的罷工通知寫4點以後報到的航班開始罷工、這18人是兩點多報到的航班。那罷工通知寫的很清楚，小學程度就可以了解」、「被18金釵丟下的500多乘客權益在哪?」還有網友說，「我飛長榮，用行動支持長榮淘汰不適任、無職業道德的空服」、「一個公司的收益，不是只有空姐努力，應是全體公司人員的努力」。

另有網友說，「可以啊，有人逼你上機嗎？」、「你可以罷乘啊，把機會留給別人，說真的，不差你一人」、「祝你以後不會坐到一班被空姐放鳥的班機」、「長榮如果不嚴厲懲處那18位臨陣逃脫的空姐，我絕對罷坐」。

(中時電子報)