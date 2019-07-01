7月6日為挺韓高雄觀光日，韓國瑜邀請韓粉到高雄旅遊拚經濟。（柯宗緯翻攝）

韓國瑜7月6日取消高雄造勢活動，不過他昨晚在新竹場造勢，公開呼籲韓粉7月6日到高雄來觀光，吃遍美食把錢花光光，振興庶民經濟。高市觀光局也盤點出當日活動，包括旗津黑沙玩藝節、蓮潭纜繩滑水等，以及岡山之眼等景點，除了韓粉外，也敞開歡迎所有的民眾到高雄一遊，可望刺激在地消費。

7月6日定調為「挺韓高雄觀光日」，韓國瑜昨在台上公開歡迎韓粉到高雄消費，帶著國旗、穿上國旗衣，用旅遊代替造勢，把好吃、好玩、有紀念性的東西全部買光，把口袋的錢花光光。

觀光局主祕高美蘭表示，現在正著手進行與韓粉有關的活動，但原先6日已有多檔活動及局長推薦景點，要介紹給大家，不會特別局限韓粉來，也歡迎各地好朋友一同前來。

她說，市長很開心提出邀請，希望韓粉都到，畢竟過去幾場造勢在外縣市，嘉惠當地旅遊、觀光，當然也希望大家來看看高雄轉變，與過去有何不同，同時振興高雄庶民經濟及觀光。

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7／6日高雄活動如下：

「蓮潭纜繩滑水」：蓮池潭畔的「纜繩滑水」，其有別於船拖方式，纜繩滑水是以馬達為主要動力來源，藉由馬達帶動整套纜繩系統運作，最多可同時間讓7個人在水上遨遊，刺激又安全，滑水優惠價45折起，女生只要穿著比基尼滑水全天票價只要250元。

「米奇趣遊高雄」：台灣迪士尼公司與高捷、觀光局合作，列車車廂內可以看到米奇與好朋友們走訪高雄各大知名景點，列車內還藏有「隱藏米奇」驚喜彩蛋，粉絲們打卡之餘，可找一找車廂內的「隱藏米奇」，除了米奇彩繪列車外，粉絲們一定要到高雄捷運紅線R11高雄車站「米奇趣遊高雄」主題展區參觀。

崗山之眼暑期夜間開放：將於暑假6月28日(五)至9月1日(日)期間每周五六日，開放夜間18：00至22：00參觀天空廊道，民眾可以一賭崗山之眼美麗迷人的夜景！夜間參觀採預約制，現場不售票，提醒民眾需先至官網訂票，另外交通管制至18：00止，18：00以後民眾可以自行開車至園區、無接駁公車服務。

動物園暑期夜間開放及主題展：壽山動物園暑期從6月30日至9月1日，每週六日開放時間延長至晚上8點，入園只要刷一卡通或好玩卡，隨行12歲以下兒童就免費，傍晚4點半至7點半入園可享星光票半價優惠；而每週六晚上6點半於親水廣場，還有一系列精彩藝文表演，包括四大劇團演出及奇幻魔術秀、繽紛泡泡樂園、星光故事館、川劇變臉等豐富活動。

SnoopyX高雄捷運：「Snoopy與太空元素」結合散落於城市中，彷彿是一場巨大的「嘉年華會」、巨大的「舞台劇」，紀念登月的歷史蹤跡。此活動形式是城市小旅行＋城市探險，搭配特製Snoopy探險卡，一卡暢遊各大商圈、景點、國揚集團各關係企業，並享捷運、輕軌、公車、旗津輪船優惠之外，遊客也會遊歷本活動獨有的「Snoopy與太空元素的裝置佈景」指定點。

馬克x捷運x高雄美食觀光：高雄暑假美食大進擊 馬克陪您搭捷運吃美食 馬克獨家版24／48小時卡 即日起各站限量特賣 。獨家版限量馬克版24小時及48小時卡，隨卡更附贈深具收藏價值的馬克美食地圖口袋手冊一本，由四位馬克系列人物-馬克、RITA、老闆、VIVIAN分別代言介紹主餐、小吃、咖啡甜點、伴手禮等四類美食，內容精美，深具收藏價值。附有15家在地店家所提供的超值酷碰券，高捷更以「招待遊客一碗滷肉飯」的概念，每張卡片折扣30元，24小時卡優惠售價NT$150元(原價NT$180元)；48小時卡優惠售價NT$250元(原價NT$280元)，讓馬克陪大家搭捷運無限暢遊追美食。

旗津黑沙玩藝節：最「沙」的玩藝節來囉！高雄市政府觀光局將於7月5日至7月28日舉辦「旗津黑沙玩藝節」，將由打鐵天團玖壹壹熱鬧開場，活動以愛高雄為主題。7／5開幕晚會更特地邀請到打鐵天團玖壹壹熱情獻唱，還有讓高雄充滿「愛」的氣息的營火晚會、愛情電影院、情歌之夜等，最後還有讓旗津熱情大爆發的LED螢光趴及啤酒喝到飽，讓民眾在旗津享受高雄最有趣的夏日活動。

觀光局長潘恒旭也推薦幾處景點，六合夜市、凱旋青年夜市、林園市境之南樹日出、旗津的落日、田寮冷泉、六龜寺廟群、佛陀紀念館、愛河、高美館、衛武營、西子灣；高雄美食眾多，海鮮、眷村菜、客家菜等。

韓揪7月6日「高雄玩」 穿國旗裝取代造勢

(中時 )