大貓熊「圓仔」即將滿六歲囉！台北市立動物園將在7月6日（星期六），大貓熊「圓仔」生日當天上午09：30-12：00，於大貓熊館1樓舉辦「圓仔6歲生日-圓粉慶生派對」活動，邀請大朋友及小朋友到動物園送上對「圓仔」的祝福、陪「圓仔」享用生日蛋糕，及親手製作限量的大貓熊「圓仔」生日紀念品帶回家珍藏。至於獨生女壽星「圓仔」，也為即將到來的生日許下願望：「希望媽媽「圓圓」明年能夠再接再勵，為我添一個弟弟或妹妹唷！」

「圓圓」今年並沒有成功懷孕，疑似懷孕（或假孕）的行為表徵也將逐漸消失，食慾及活動力應該很快就能恢復。（台北市立動物園提供）

今年台北市立動物園暑期夜間開放的第一天（7/6），恰好也是大貓熊「圓仔」的6歲生日，許多長期關注大貓熊家族的粉絲們，都迫不及待的想要為「圓仔」歡慶生日，動物園接收到大家雀躍不已的心聲，這次特別提前於7月4日（四）開始，便在大貓熊館入口處佈置好「圓仔」慶生會的舞台，歡迎大家提早先將生日賀卡掛上，為「圓仔」6歲生日暖壽。

「團團」：歡迎大家提早先將生日賀卡掛上，為「圓仔」6歲生日暖壽。（台北市立動物園提供）

7月6日（星期六）當天上午09：30-12：00，在大貓熊館出口大廳，將舉辦一年一度的「大貓熊市集」，提供民眾親自動動手，製作大貓熊限量文宣品，內容包括《「圓仔」6歲生日紀念徽章DIY》、《「圓仔」6歲生日紀念版手提袋絹印》、《大貓熊保育商品展售》及《大貓熊動物認養推廣》等駐站。10點30分左右保育員及「圓仔」將蒞臨大貓熊館入口的慶生會舞台，和大小朋友一起歡唱「生日快樂」歌，請所有喜愛大貓熊的粉絲們，千萬不要錯過和保育員及「圓仔」合照留念的機會唷！

快來收集《「圓仔」6歲生日紀念版手提袋絹印》。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園在今年3月2日大貓熊「圓圓」發情將達到高峰期時，把握時機為她進行了人工受精。至7月1日為止，歷經121天的觀察及各項懷孕診察，動物園熊科動物繁殖小組專家群在充分研討、綜合評估後，確認「圓圓」今年並沒有成功懷孕，疑似懷孕(或假孕)的行為表徵也將逐漸消失，食慾及活動力應該很快就能恢復。就讓我們一起祝福「圓仔」的6歲生日願望能夠實現，期待明年「圓圓」能順利為「圓仔」添一個弟弟或妹妹！

(中時電子報)