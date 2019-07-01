信義育幼院童單車行旅出發，董事長李金元（前左三）授旗給帶隊的院長王僕旺（左二）。（許素惠攝）

信義育幼院童單車行旅帶著小院童及來賓的祝福啟程。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮信義育幼院「單車天使，讓愛行駛」1日上午誓師出發，年齡最小的11歲，最大18歲，今年挑戰雲林台北來回約500公里，立委劉建國、副議長蘇俊豪、雲林水利會長林文瑞、縣社會處長林文志等都來為孩子加油，希望大家經過磨練後成為更有自信、更好的人。

信義育幼院董事長李金元指出，該院自2007年開始，該院孩子歷經6年用自己的力量挑戰與完成單車環島的夢想並超越自我，甚至跨出台灣，從大陸北京到廈門共3200公里，寫下「京踩騎跡」的動人生命故事，從過程中不斷挑戰、突破與砥礪自我，強壯體魄，更磨練了挫折忍耐力與展現生命的偉大韌性。

李金元表示，社會大眾的支持是對孩子最大的鼓勵，近來孩子歷經幾個月的公路訓練與風吹、日曬、雨淋，已準備好了，將以7天6夜挑戰雲林至台北來回約500公里，歷經過數千公里荒漠及山野淬湅，相信島內騎程，一定難不倒。

「加油！你一定可以！你是最棒的！」李金元授旗給院長王僕旺，在大家的「讚聲」打氣及祝福下，王率領孩子出發，展開7天一路向北的單車騎行旅程。

(中時 )