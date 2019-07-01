075型兩棲攻擊艦

商業衛星照顯示，解放軍第一艘075型兩棲攻擊艦已開始在上海滬東中華造船廠組裝。兩棲攻擊艦結合了直昇機母艦與船塢運輸艦的功能，能部署登陸艇、氣墊船，直升機與垂直起降戰機，還能運輸數以百名計士兵或海軍陸戰隊員。

據《國家利益》（The National Interest）網30日報導，美國海軍有9艘黃蜂級（Wasp-class）與美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦，並還在打造新艦。對美國海軍來說，兩棲攻擊艦不只是兩棲艦群的核心，也能當成輕航母使用，部署大批AV-8「獵鷹II式」（AV-8 Harrier II），或是F-35B戰機。

由於解放軍缺乏垂直起降戰機，因此目前還不能把兩棲攻擊艦當輕航母。不過，兩棲攻擊艦可望有助解放軍在爭議海域固權，並加入較小型的071型綜合登陸艦，來執行攻台任務。

一般認為，075的滿載排水量不到4萬噸，大約介於3.6－3.8噸之間。雖然它比美國海軍的黃蜂級與美利堅級兩棲攻擊艦小，但已是最大的非美國兩棲攻擊艦。據說中國海軍已訂購了3艘075兩棲攻擊艦，而前兩艘在去年，或甚至更早之前就已著手打造。

(中時電子報)