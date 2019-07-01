桃園市空服員職業工會幹部王美心（左）及林昱嘉（右）向發起一人一封信活動給長榮航空董事長林寶水。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會預計2日將再次和長榮航空協商，但工會幹部表示，由於長榮態度強硬，明天的協商是否會有結果，並不樂觀，所以工會除發起一人一信給長榮航空，表達空服員心聲外，更於2日晚間上凱達格蘭大道，舉辦「應援之夜」，也讓蔡英文總統聽到空服員的心聲。

工會幹部表示，6月29日的協商，資方回應授權不足，最高層級只達副總，未能回應工會提出的不秋後算帳條款，除發起一人一信給長榮航空公司，表達空服員心聲，也呼籲2日的協商中，長榮航空能具體回應工會的不秋後算帳條款，簽訂團體協約、結束罷工，恢復空服員和社會大眾對長榮航空公司的信心。

工會幹部說，不少民眾、會員親友、社會團體、專家學者都相當關注、支持罷工，鑑於資方態度強硬，2日的協商，並不樂觀，所以工會決於晚間7時至9時，在凱達格蘭大道舉辦應援之夜。

對於6月30日，有空服員在罷工棚附近的速食餐廳用餐時，疑似遭到1對父子偷拍，空服員要求刪掉，兒子還揚言要放上臉書，1名空服員忍不住說出「沒水準」。父親正要離開，卻又回到空服員面前，怒嗆空服員，他還說，「兒子是拍這裡的照片，哪是拍你們的照片？」、「混蛋」。工會表示，此舉嚴重侵犯到隱私及肖像權，讓組員感到非常不受尊重。對於罷工的不同意見，組員表示予以尊重。但對任何的言語霸凌無法認同。

(中時 )