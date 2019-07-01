台北捷運「Free AD WIFI」經營業者25日無預警宣布暫停服務，台北捷運公司經發函要求限期3天內改善，但至今業者仍未全面恢復WIFI服務，北捷認定業者違反契約，即日起終止雙方契約，並沒收履約保證金。

針對北捷確定終止雙方契約，「Free AD WIFI」經營業者全林實業低調回應，不清楚這件事情，詳情還要請示上級，若未來公司有明確的下一步，公司會另行對外公布，目前仍以上周發出的聲明稿為主，暫停提供北捷WIFI服務。

(中時 )