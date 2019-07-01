業者無預警斷訊「Free AD WIFI」 北捷今終止契約沒收保證金 11:302019/07/01 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北捷運「Free AD WIFI」經營業者25日無預警宣布暫停服務，台北捷運公司經發函要求限期3天內改善，但至今業者仍未全面恢復WIFI服務，北捷認定業者違反契約，即日起終止雙方契約，並沒收履約保證金。 針對北捷確定終止雙方契約，「Free AD WIFI」經營業者全林實業低調回應，不清楚這件事情，詳情還要請示上級，若未來公司有明確的下一步，公司會另行對外公布，目前仍以上周發出的聲明稿為主，暫停提供北捷WIFI服務。 (中時 ) #wifi #業者 #北捷 #契約 #服務 也許您會感興趣 推薦閱讀 台壽 獲服務業評鑑壽險銀牌獎 04:102019/06/27 金融．稅務 優質服務 打造臺灣最美風景 04:102019/06/27 產業特刊 精準服務，帶出臺灣服務新方向！ 04:102019/06/27 產業特刊 WIFI斷訊 北捷限業者3天內恢復 04:102019/06/27 地方新聞 捷運WIFI局部斷訊 不排除解約 04:102019/06/27 地方新聞 駁回雙子星案 北捷要求投審會說明法令依據 10:262019/06/27 財經 雙子星案次優遞補或重新招商 北捷：暫不判斷 11:372019/06/27 財經 經濟部服務業投資方案說明會 7／11登場 04:102019/06/28 產業特刊 永慶房屋持續深化服務 加碼招募「服務專員」 10:242019/06/28 財經 陸6月PMI49.4 景氣踩穩不惡化 04:102019/07/01 話題觀察 生活熱門新聞 準颱風「木恩」恐影響台灣 周二起大雨連炸5天 - 生活 這天起防大雨 專家：低壓將帶水管來 - 生活 罷工結束後長榮的下一步？台大教授這樣預言 - 生活 8大新制今日上路 違規恐虧大了 - 生活 口號忘了嗎？長榮空姐打臉工會「這也叫秋後算帳」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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