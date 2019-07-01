小朋友照過來！暑假就要玩水趣！還有戲沙、盪鞦韆好樂活！北市水利處在暑假前，再推出「大佳河濱公園共融遊戲場」，於6月29日開放，新的遊戲場就在沙坑區的週邊，玩水玩沙之外，還可以體驗多項新的特色遊樂設施，這些全部都免費使用，保證小孩玩到樂翻天。

暑假蹓小孩首選 大佳河濱公園共融遊戲場開放。（圖取自台北旅遊網）

水利處表示，大佳河濱內的共融遊戲場就位於戲沙區旁邊，面積約2672平方公尺(超過800坪)，其中最好玩的「雙道滑石子溜滑梯」，共新增三座，可同時提供6個小朋友玩，而溜滑梯兩側都設有輪椅通道，可方便身障朋友進出遊玩，和朋友家人一起留下快樂的回憶。

暑假蹓小孩首選 大佳河濱公園共融遊戲場開放。（圖取自台北旅遊網）

盪鞦韆這次也重新規劃設置，新增了7組不同特色的盪鞦韆，包含:坐墊鞦韆、座椅鞦韆、鳥巢鞦韆，身障朋友也能享受乘風的快感，鳥巢鞦韆則可提供多人一起玩樂，趣味性高；另外，遊戲場也添加了小小的冒險元素，設計了攀爬繩和攀爬網，提高了遊玩的樂趣。

大佳河濱公園共融遊戲場開放。（圖取自台北旅遊網）

河管科指出，「大佳河濱公園共融遊戲場」是以海洋為主題，溜滑梯為船造型，地面顏色也以藍色呈現出海洋的意象，值得一提的是，遊戲場有輪椅通道，身障的大小朋友可以方便出入，而且考量到身障兒童可能須由大人陪同，遊戲場內很多遊具設施大人可以一起玩，比如滑梯、鞦韆等，也替身心障礙兒童設置了滑梯下的停等區。

歷經了一年半的設計規劃，水利處從兒童的視角出發，打造出有吸引力的遊戲場，因此，水利處邀請兒童和家長來參與「兒童創作工作坊」，最後蒐集並整理出孩子們對於公園與遊戲場的想法，因此打造出「大佳河濱公園共融遊戲場」。

「大佳河濱公園共融遊戲場」旁邊就是戲沙區，戲沙區沙坑內有三座隱藏版的恐龍化石，等著小朋友去挖掘，當個小小的考古學家。玩沙還不夠，那就走到附近的兒童戲水區，7月和8月期間，戲水區天天開放，噴水時間為每日上午10：00~10：40、11：00~11：40、15：00~18：00，這裡設有大型圓圈、圓柱和巨型花朵.....等造型的噴水設施等，在炎炎夏日中，讓小朋友可以玩水透心涼！

大佳河濱公園場地廣大，且河濱公園廣闊的廣場及綠地，不論是騎自行車、溜滑板、玩直排輪等戶外活動都很適合，在一旁等待的父母們則可至薄膜涼亭下的輕食區，點一杯咖啡享受休閒的親子時光。

大佳河濱公園共融遊戲場開放。（圖取自台北旅遊網）

【交通資訊】

如何到達大佳河濱公園共融式遊戲場：

基隆河八號(濱江疏散門)或九號水門(大佳疏散門)進入後左轉直行至希望噴泉前即抵。

◎公車：72、222、527（河濱公園大佳段）、市民小巴9（八號水門站）

◎捷運：圓山站轉乘紅34（八號水門站，僅假日營運）

(中時電子報)