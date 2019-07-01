PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜聲勢居高不下，連續5場由民眾自發的「庶民總統 團結台灣」誓師大會，人數不減反增；昨日（30）新竹最終場，更湧入30萬韓家軍，再再展現韓基層號召力。韓黑認為中間選民、淺藍與高學歷的「知識藍」，不可能將票投給草根性強、沒喝過洋墨水的韓國瑜。網友則舉自家例子，直言縱然對韓不完全滿意，但只要反問「有比蔡英文繼續執政嚴重嗎？」他們就會立刻閉嘴。

韓黑在PTT論壇發文，言詞激烈痛罵藍營縣市長不該挺韓，更表示：「為了少數韓粉而丟執政權，開心嗎？一直說非韓不投有一百萬，那是韓不投有多少人？？？？中間選民加上淺藍和知識藍，我看破200萬吧！？呵呵！智障國民黨，玩壞一盤好局。」

對此，有網友舉自家例子直言：「為什麼韓黑兒會覺得自己的風向嗅的比政治人物準呢？這點我一直覺得很好奇，很多人告訴你知識藍中間白不投韓，你確定嗎？？？？我覺得會這麼覺得的，真的代表你不夠討厭蔡英文，也不夠懂藍色選民。」

該網友進一步指出：「我老婆我老弟全部都是淺藍，你問他覺得韓怎麼樣，他也是會負面觀感先出來，什麼烙跑、大話、草包等等。但是，你只要跟他說一句：『烙跑有比蔡英文繼續執政嚴重嗎？』全部安靜不說話，馬上改講『反正誰出來就投誰啦……』」

不僅如此，回文網友更補充道：「好啦，就算真的有藍色堵爛韓不投，那跟非國民黨韓粉的票比起來呢？選舉看的是誰能把最多人催出來，誰就能當選，選舉之神阿扁就是最好的例子，當時是藍盤大於綠盤欸，如果明天就投票，蔡或許會贏啦，但是半年後呢？我只能說等著看吧！結論，七月，韓粉韓黑一條心，我們非韓不投。」

(中時電子報)