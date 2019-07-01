國民黨第3場國政願景發表會3日登場，外界認為自詡最懂經濟的參選人郭台銘可能會大展身手。文化大學新聞系主任胡幼偉說，重點在微觀的發財政策，郭若大談特談大數據和人工智慧，可能會出現同齡阿伯聽了臉上三條線的卡通畫面；至於高雄市長韓國瑜，胡幼偉認為，要設法講點新的點子，才能多得分。

胡幼偉說，大家可能會預測，郭在這一場應該會大開殺戒，而其他四人只有看郭表演的份。不過，這種預期心理對郭相對不利。預期高到爆表，除非郭能講出諾貝爾級的財經政策，否則講完後，大家可能會覺得，也不過如此而已！

胡幼偉說，相對而言，其他四人只要講得還有模有樣、言之成理，得分反而較多。另外，由於韓國瑜一直講「人民有錢」，於是，郭論述財經時的壓力便是，如果不能說出微觀層面的人民發財政策，而一直在談巨觀層面的國家發展策略，恐怕又會陷入「一直談大方向大政策，人民便會無感」的困境中。

胡幼偉並預測，在這一場國政願景發表會中，郭一定會大談特談大數據、人工智慧AI的重要性。但問題來了，他只要一講這些，基層庶民馬上就納悶了！聽不懂！霧煞煞！想像一下郭在電視上講得過癮、一位跟郭同年齡的阿伯邊看邊聽，臉上三條線的卡通畫面！

至於韓國瑜，胡幼偉說，當然要具體地講，到底怎麼弄，才會人民有錢？除了以前講過的老段子，能不能講點新的點子，便是能否多得分的關鍵。

(中時 )