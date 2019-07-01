總統府今天召開記者會公布蔡英文總統出訪行程，預計7月11日至22日拜訪加勒比海「三聖」及海地等友邦，去程及回程分別過境美國兩晚，此行定名為「自由民主永續之旅」，是蔡英文上任以來天數最多、過境美國最久的一次出訪。

總統府今天由外交部次長曹立傑召開記者會，正式宣布蔡英文的出訪行程，此次出訪預計搭乘華航專機於7月11日出發，過境美國兩晚後，13日飛往海地，隨後前往聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森，並再度抵達美國停留兩晚，22日返國，總計12天11夜。這是蔡總統上任後第七度出訪，也是時間最長的一次。

蔡總統此行在海地不過夜，曹立傑強調，兩國邦誼穩定成長，因之前有些民眾抗爭，海地社會秩序已緩和，社會治安也無疑慮，但為免增加接待負擔，未考慮過夜，但仍將與海地總統共同共同主持商展開幕和雙邊會談及參與國宴。

雖然外交部已規劃去程過境美國紐約市，回程過境丹佛，不過曹立傑今天在記者會中以細節還在商量為由，並未回答媒體詢問在美國的過境地點，只表示會與美方研商，依安全尊重便利舒適為原則。

(工商 )