就在1日自由市場開放不到4小時，包含杜蘭特、厄文、吉米巴特勒、肯巴沃克、托必亞斯哈里斯等球星都已達成協議，今年自由市場就剩暴龍明星前鋒里歐納德還沒定案，《Yahoo Sports》記者海恩斯爆料，里歐納德竟在今天不跟球隊見面！

相較於其他球星加快達成協議腳步，里歐納德明顯按兵不動，打算未來幾天在洛杉磯，才跟湖人、快艇、尼克、暴龍等隊代表一一見面談判，然後決定自己未來動向，看來身為今年自由市場最後一條「大魚」的他，真的打算從長計議了。

里歐納德雖沒跟球隊見面協商，卻不代表他毫無動作，因為今天傳出他將跟「LA Fitness」連鎖健身房簽下1年代言合約，也讓不少美媒猜測，這可能是他打算跟洛杉磯球隊簽約的前兆，但「LA Fitness」遍及全美，連多倫多也有分店。

另外根據《洛杉磯時報》報導，前湖人總裁魔術強生已在昨天提前跟里歐納德、他的經紀人舅舅丹尼斯羅伯生見面協商，希望提升湖人搶到里歐納德的機率，湖人目前打算派出老闆珍妮巴斯、總管佩林卡、詹姆斯跟里歐納德正式會面。

(中時電子報)