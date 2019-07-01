前新北市長朱立倫1日早上到林口公共托老中心和長輩們相見歡，當被記者問到韓國瑜在造勢大會說，國家外債已經是零，但引用年份卻不正確，朱回「韓市長講的是對了一點，錯了一部分」，並展現財經博士專業，分析當前國家資產、債務狀況，另外針對郭台銘端出0到6歲給國家養的社福牛肉，朱則直言，「錢要怎麼來，我們應該要清楚的交代，不能開空頭支票。」

朱立倫表示，中華民國政府總資產應該是12兆多，負債是6兆左右，所以現在淨值是6兆3，再加上其他的基金，還有一些年金等等，我們的淨值還有超過7兆以上，「簡單的說，中華民國跟中華民國政府都不會破產，這是危言聳聽。」

另對於郭台銘提出0到6歲給國家養的社福政策，朱立倫表示，0到6歲交給國家養，就必須有兩個決定，一個決定就是每一年要怎麼收進這幾千億的錢，還有一種方式是花下一代的錢，「我的主張是不能花下一代的錢，錢要怎麼來，我們應該要清楚的交代，不能開空頭支票。」

(中時 )