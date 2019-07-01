馬林魚左投陳偉殷。（美聯社資料照）

馬林魚左投陳偉殷今日落難，他在主場對戰費城人時登板，居然一個人都沒有解決就退場，被連敲5支安打失3分。殷仔遺留的跑者被下一位投手送回，總計4分自責分，辛苦很久才降下來的自責分率又爆到8.16，沒挨長打已是萬幸。終場費城人以13-6擊敗馬林魚。

陳偉殷6局上登板時落後兩分，頭一位面對的就是老戰友瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，即使殷仔連搶兩顆好球他也像沒事一樣，照樣揮出中間方向一壘打。接著第六、七、八棒全數都敲一壘打，殷仔失掉1分。由於這時輪到投手艾瑞耶塔(Jake Arrieta)打擊，所以馬林魚仍沒換投。不料艾瑞耶塔居然也擊出一壘打，跑回兩分，終於布里格漢(Jeff Brigham)登板接替陳偉殷。

布里格漢面對的是核心棒次，很快送回殷仔留下的兩位跑者，後來自己也被多打了4分。總之他跟殷仔都被打得很慘，包括跑壘干擾白送艾瑞耶塔1分(算成殷仔非自責分)以及暴投多丟1分，主場觀眾噓聲四起。艾瑞耶塔打擊率僅0.133，但他拿過銀棒獎，多少有些功夫。

陳偉殷今日使用很多滑球，17球有13顆好球，問題仍在於缺乏決勝球，3度在兩好球時被敲安。由於被敲的5支全是一壘打，而且已經落後了，總教練麥汀利(Don Mattingly)沒有急著換投。馬林魚6局上打得非常難看，特別是殷仔投那麼糟，恐怕以後沒本錢再向麥總討價還價。

(中時電子報)