路樹斷裂壓車橫路中，員警揮汗移置。(呂筱蟬翻攝)

路樹斷裂壓車橫路中，員警揮汗移置。(呂筱蟬翻攝)

桃園市平鎮區環南路3段259號前一棵路樹，30日晚間突然應聲斷裂，壓壞一台停放路邊的自小客車外，樹幹還橫躺在路面上，佔用了一個車道，平鎮警方揮汗將樹幹安全移置路旁，還好警方處置得宜，沒有危及其他用路人安全。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，30日晚間執行取締酒後駕車專案勤務，行經平鎮區環南路3段259號前時，突然看見前方一棵路邊的行道樹突然斷裂倒塌，倒下的樹幹除了壓壞停放一旁的自小客車後行李箱外，並橫躺於車道上，造成交通立即性危害。

所長饒百訓發現後，立即以巡邏車擋住斷裂樹幹，不讓用路人撞上樹幹造成危險，並揮汗將數十公斤重的斷裂樹幹徒手搬移，所幸經員警努力後，順利排除災害，否則以當時夜間視線勢，民眾若駕、騎車撞上，後果將不堪設想。

後經檢視斷裂行道樹情形，該樹遭蟲蛀啃咬情形嚴重，中心處已蛀空，加上這幾日夜晚均有強陣風，才會導致路樹斷裂。警方除通知車主到場並協助車主記錄外，並通報養護單位前來處理，還好警方及時發現，沒有造成其他事故。

(中時 )