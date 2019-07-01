反《逃犯條例》修訂運動持續。今（1）日早晨大批示威者佔據多條馬路，包括灣仔分域碼頭街、金鍾夏慤道等地，警方兵分多路佈防；期間警方一度使用警棍，將分域碼頭街的示威者驅趕至立法會附近。今早大部份時間示威者於分域碼頭街一帶以及金鐘夏慤道對峙。

早上8時左右，示威者協議向立法會示威區方向退去。原聚集於龍合道及龍和道一帶的示威者亦一步步向立法會示威區後退。龍和道的示威者仍與警隊對峙，但氣氛逐漸緩和。

早上10時初，原本在夏慤道布防的所有警員撤回警總內，聚集在中信大廈對出的示威者隨即將障礙物推前。約30名速龍小隊在龍匯道及龍合道交界一字排開，與示威者保持一段距離。現場所有速龍小隊的制服上依舊沒有編號。期間有女示威者懷疑中暑不適被送上救護車。

原在龍合道駐守的速龍小隊於10時半突然集體撤退，示威者將防線推進至分域碼頭一帶，佔領整條龍匯道。

民主黨立法會議員尹兆堅表示，暫時難以評估示威現場情況，又指聽聞警方在灣仔已準備好多種武器，希望警方克制。他期望林鄭月娥有勇氣化解這場政治衝突。

(中時 )