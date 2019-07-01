為教導大專生正確的登山知識，教育部今天 至5日在中橫公路宜蘭支線勝光派出所周遭20公里範圍、舊南湖及舊喀拉業登山口周圍山區，辦理108年度全國大專學生登山安全訓練研習活動，共有103人參與。

每年夏天是大專學生登山的高峰期，但這個時期也是颱風、豪雨密集的季節；台灣的山區地貌多變，登山環境受天候條件影響的層面廣泛。因此，教育部每年都會邀請全國各大專校院登山社團指導老師、學生及學輔人員，共同參與登山安全訓練研習活動，藉此強化學生登山安全知能，降低山難事件發生的機率。

教育部表示，此次訓練課程分為專題講座及技能訓練兩部分，內容包括遇颱風時處置與避難、迷途自處、夜間行進、緊急迫降練習、導航綜合運用、野外營地建立與高山症發覺及緊急處理要領等。

為更貼近登山實際情況，本次編組模擬實際登山的隊伍組成模式，依學員自評能力分組，將能力相近的學員編成同組，便於教練團隊實施訓練，也讓不同能力的學員可以學習不同層次的技能。

另一方面，這次也把教官、教師等專業人員和學員混合編組，除發揮「母雞帶小雞」的功能，傳授登山安全知識經驗，也能達到各校行政如何支持與協助學生完成登山安全訓練的交流，達到教學相長的目標。

教育部學務特教司副司長曹翠英今天特別親臨主持開訓典禮，對於參與活動人員積極學習如何預防山難事件及處理能力，深表肯定及鼓勵，並期許學員將習得的山野求生能力與避難技能，可以經驗傳承及實作分享給同校登山社團人員，藉此提升學生登山安全知能，減少山難發生以確保生命安全。

(中時 )