考生把握在考試前的時間溫習功課。（趙雙傑攝）

108學年度大學指定科目考試今(1)日登場，據大考中心統計，今年全國共有4萬9千多名考生報考，而第1天考自然科，約2萬3千多人參加，上午考試科目為物理及化學，下午則考生物科。

大考中心統計，今年大學指考報名人數有4萬9119人，其中集體報名有4萬823人，個別報名有8296人，個別報名即非應屆考生，若再加計重考集體報名人數約2千人，今年重考人數預計破萬創7年新高。

大考中心指出，今天上午考物理科，有2萬2047人報考，考完物理緊接考化學，有2萬3326人報考，下午則考生物科，有1萬6335人報考，今日考試預計到下午3點20分結束。

至於第一科登場的物理科，指考試務召集人沈青嵩說，根據指考闈場內由高中教師分析，今年物理的取材具生活化，首度將素養試題比重提升至近3成，也首度在非選擇題引入科學閱讀內容，以去年諾貝爾物理獎得主的研究作為題材，考力學、光學及近代物理學等。

沈青嵩表示，生活物理題材中，物理科也搭配時事，如暑假登革熱盛行，考題中便出現家戶必備的電蚊拍操作原理，也考手機定位與GPS系統、手機無線充電等；也考出學術情境的物理，如克卜勒構想、霍金極力贊同的光子推動太空船也入題；實驗物理部分也有如干涉與繞射、惠司同電橋、載流導線的磁效應等。

闈場內試考學生則分析，試題整體中偏難，出現許多觀念稍複雜的題目，考驗考生的基本物理概念，實驗題比例頗高，如果沒動手操作過，容易忽略實驗的重要細節。

沈青嵩表示，物理科有2萬2047人報考，實到人數2萬904人，缺考1143人，缺考率5.18％，跟去年的5.02％相近。

至於試務方面，沈青嵩說，北區某分區學校在上午考試9點6分到10分，發出不明原因的火警警報，排除後當下決議，全部考場延長考試時間4分鐘補救；另中部某考區有1名考生在9點5分感到身體不適，後叫救護車送醫，暫時未傳其他重大試務情況。

考生在應試教室門口等待考試。（趙雙傑攝）

(旺報 )