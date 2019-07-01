日本6月30日正式退出國際捕鯨委員會（IWC），時隔31年，今天日本正式恢復商業捕鯨，水産廳同時公布了今年底前捕鯨配額，上限為227頭。

綜合日經中文網、法新社報導，由於無法和反捕鯨國家在鯨魚資源利用方面問題達成共識，日本政府去年12月宣布退出國際捕鯨委員會，退出聲明在昨日生效，今天日本正式恢復商業捕鯨。

日本水產廳今日也公布了今年商業捕鯨的捕撈配額，自7月1日至12月底的捕撈配額為227頭，不同鯨類的配額分別為布氏鯨150頭、小鬚鯨52頭、塞鯨25頭，水産廳引用海外科學家的計算方式稱，「即使繼續捕撈100年，也不會對資源産生不良影響」，因此才確定了今次捕撈配額。

報導指，民營企業將以山口縣下關市為基地展開大洋捕鯨活動，以北海道網走市、釧路市、青森縣八戶市、宮城縣石卷市、千葉縣南房總市、和歌山縣太地町為基地展開沿岸捕鯨活動。

國際捕鯨委員會於1982年暫時禁止商業捕鯨，日本自1988年撤出商業捕鯨，不過前一年卻以「科學研究」名義持續進行捕鯨行動，遭批評人士抨擊形同秘密捕鯨。如今東京方面宣布恢復商業捕鯨，儘管捕撈區域範圍不大且遠離國際保育水域，仍令部分國家不滿，認為捕鯨行為過時、有害。

(中時電子報)