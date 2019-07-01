衛福部今（1）日表示，安心專線是提供民眾心理諮詢服務的電話專線，考慮原有號碼太長，很多民眾若遇危機、需緊急求援情境，可能會因驚慌而無法即時記起號碼。即日起改為1925(依舊愛我) 四碼，市話、手機都可撥打，專線就可提供全年無休、24小時免付費之心理諮詢服務。

衛福部說，現今社會民眾可能因為面對生活、學業、工作或其他事件造成情緒困擾、壓力或自殺問題。

據統計，2018年安心專線進線的民眾，年齡層以25至44歲居多，協談內容之主要問題以生活適應居多，專線服務主要提供一般輔導、自殺評估、依民眾需求之相關資訊，有需要時，亦會轉介醫療單位資訊。

另外，每年服務人次從2005年、共2萬7,926人次，提升至2018年7萬8,108人次，成長2倍，2018年度篩檢出有自殺意念之電話通數為1萬2,912通，並即時阻止自殺危機案件共480件。顯示安心專線已經逐漸成為民眾所信賴之心理諮詢專線，也發揮自殺防治功能。

(工商 )