西安飛機公司宣傳片《大國起飛》

去年大陸西安飛機公司宣傳片中首度現身的轟-20隱形轟炸機，此後便一直未再有該型轟炸機比較確實進度的消息，最近大陸媒體與網路消息盛傳「轟-20要首飛了」，在軍事圈引起轟動。這架同樣是「20」系列的中共空軍重要新一代武器進入測試與服役進程，未來將與殲-20、運-20、直-20等在未來數十年中擔任中共空軍機隊骨幹，在戰略競爭上具有重大意義。

陸媒《新浪軍事》報導指出，轟-20在去年5月7日播放的宣傳片《大國起飛》中首次正式出現，雖蓋著布幔，卻更增加了神秘感，當時便引起許多的討論，但確定的訊息太少。如今仔細算一下時間，已過去近14個月，加上今年10月是中共建國70周年，該是到了正式揭開轟-20戰略轟炸機神秘面紗的時候了。特別是最近關於轟-20的小道消息十分集中且眾口一詞，可能即將進行首飛。

網上流傳的轟-20隱形轟炸機想像圖。（圖／網路）

報導表示，沒有轟-20，中共就算不得世界軍事強國，也或者說就不能算作與美國及俄羅斯並駕齊驅的世界超級大國。因此，中共研發類似B-2的隱身戰略轟炸機，這是必然要走的道路。特別是在運-20大型運輸機開始量產後，中國大陸研發大飛機的技術與設計經驗上已有長足進步，且更重要的是，為了研發隱身戰略轟炸機，中共也進行了很多前期技術探索，比如「利劍」和「暗劍」兩款隱身無人機，再加上殲-20的技術已經成熟，所以轟-20會比上述幾型戰機稍遲問世。

報導認為，在此之前仍有一些人對於中共研發轟-20能否掌握其中關鍵技術持懷疑態度，包括機背DSI進氣道、大S彎排氣管、渦扇-18發動機、飛翼式亞音速佈局、複合材料大面積構件、表層隱身吸波塗層、內置彈倉旋轉多武器掛架、機載有源分散式雷達系統以及複雜的光傳飛控系統等，基本都已獲得解決，因此西飛才有信心在去年5月對外正式發佈《大國起飛》宣傳片。當時那個覆蓋著幕布的神秘機型，從輪廓來看，它的確是共軍目標中的機型。

如無意外，即將正式首飛的轟-20很可能包括如下特徵：採用4台渦扇-18渦扇發動機的亞音速飛翼式隱身佈局、進氣道與排氣道均採用降低雷達可視性的曲面結構，大量使用新型複合材料、貼片式有源分散式雷達系統與機體融合、光傳操控系統、內置旋轉武器掛架，其最大航程可達12200公里，進行一次空中加油則可延長到18000公里，若再結合射程為2500公里的長劍-20巡航導彈，則幾乎可以打擊大部分全球目標。

報導分析稱，中共近年綜合軍力大幅提升，但戰略轟炸機這一項仍是三位一體戰略反擊力量最大的短板，建立中共對北美地區空基核打擊威懾力量，正是大陸相當期待轟-20的主要原因。如果說覆蓋布幔的轟-20是第一架原型機——機身編號H2001，那麼該機將主要是作為靜力試驗之用，而第2架以及第3架才是首飛的編號，目前可能已經進行地面動態試驗。總之，現在網上一片爆料「轟-20要首飛了」，顯然非無源之水。

(中時電子報)