高雄市登革熱疫情淪為政治人物「口水戰」，亂扯防疫經費問題，抹殺防疫人員累積多年的寶貴經驗，嚴重打擊第一線防疫人員士氣，其實國內的登革熱防治，高雄市最有經驗與能力，如果高雄市說自己是第2名，沒有其他縣市敢說第1名。

去年國內登革熱疫情爆發在台灣中、北部為主，高雄市只有12例，今年拜高溫、多雨、境外移入病例創10年新高的「天時、地利、人不和」影響，高雄市包括全國29例之中的28例，高居全國之冠。

高雄市長韓國瑜把砲口對準中央，除了喊出給錢5300萬元之外，並且抨擊中央只幫印尼、南越，對高雄登革熱疫情不聞不問。」疾管署澄清，近1個月中央已經支持防疫人員651人次，也請國衛院支援病媒蚊監測共計305人次。

今年高雄市登革熱例行補助950萬元已高於各縣市，而且高雄市在6月14日向中央提出5318萬元防治經費後，衛福部在6月19日全數核定，6月24日函復高雄市政府先行核撥2660萬元，至今高雄市政府尚未拿出來辦理各項登革熱疫情控制工作。

疾管署副署長莊人祥今（1）日表示，台灣與其他國家進行防疫交流合作，一向以平等、互惠、尊重、學習的精神進行，與越南合作結核病、印尼的登革熱絡防疫也是如此，兩國合作的經費各不超過1000萬元。

據了解，高雄市曾經爆發大規模的登革熱疫情，幾年來，基層防疫人員累積很多登革熱的防治經驗與能力，堪稱國內各縣市防治的模範，沒有其他縣市能與之匹敵。有資深防疫專家指出，高雄市不是沒有能力防治而需要中央大力派人協助，現在的問題在於基層防疫人員不被信任，並把問題導向「政治化」。

(中時 )