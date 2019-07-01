2020總統大選，台北市長柯文哲至今仍未鬆口是否參選。然而，有民調顯示，總統蔡英文在各種競選組合中的支持度都和五月中旬差不多，柯支持度則下滑六到七個百分點。對此，前民進黨立委林濁水則諷刺表示，柯全島走透透，到處宣傳他沒有決定要選，有必要嗎？他說柯在天然獨這塊全面崩潰，中立人士只得到24%，「鐵粉潰散了，這才是大麻煩」。

隨著總統大選腳步近，許多民調紛紛出爐。聯合報民調顯示，柯文哲聲勢較五月中旬下滑6%～7%，蔡英文支持度則無明顯變動。分析顯示，四十歲以下年輕選票流失是柯文哲聲勢下滑的可能主因。

對此，林濁水稍早在臉書發文指出，柯文哲超辛苦，全島走透透，到處去宣傳他沒有決定要選。對於柯曾說反送中大概使他掉了3%～5%，林濁水則認為有民調顯示柯掉了6%～7%，「柯文哲未免折扣打得太猛了」。

林濁水諷刺表示，柯文哲在天然獨方面全面崩潰，中立人士又只得到24%，「鐵粉潰散了，這才是大麻煩」。他說柯這樣還辛辛苦苦南北奔波到處去告訴大家他沒有決定要選，有必要嗎？

(中時電子報)