蔡英文將出訪加勒比海三邦交國 16:052019/07/01 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部次長曹立傑。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外交部次長曹立傑。（陳信翰攝） 蔡英文總統即將出訪位於加勒比海的三邦交國，過境美國城市，外交部次長曹立傑1日指出，此次定調為自由民主永續之旅，主要是為了深化與加勒比海的連結與友好關係，至於過境美國的細節，曹立傑說，蔡總統曾經多次過境美國，這次過境細節仍在規劃協調當中。 (中時 ) #加勒比海 #美國 #加勒比 #邦交國 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英拜廟 眾神搖頭 04:102019/06/27 論壇廣場 蔡要韓 認中華民國台灣是主權國家 01:272019/06/27 政治要聞 大法官人事權投票 國民黨拒絕背書 09:322019/06/27 政治 蔡PO栓子惹議 藍營圍剿：搞鎖國？ 11:012019/06/27 政治 毀賴滅柯後 他稱小英下一個目標是… 14:532019/06/27 政治 弱女子變女魔頭 朱指蔡出招狠 04:102019/06/28 政治要聞 蔡拿栓子酸塞子 藍批預告鎖國 04:102019/06/28 政治要聞 英出訪過境紐約丹佛 美升高接待規格 04:102019/07/01 政治要聞 小英狡猾的民意修補術 04:102019/07/01 時論廣場 《快評》喊還我公投就被扛走，蔡英文的最會溝通政府、可拍桌只限支持者 06:102019/07/01 政治 政治熱門新聞 曾挺柯文哲 他曝轉而支持韓國瑜的原因網讚！ - 政治 韓埋伏筆？學者：知識界眼睛都亮了 - 政治 知識藍不投韓？網一句話家人秒閉嘴 - 政治 黃光芹控選舉經費不清 韓國瑜反問：人生快樂嗎？ - 政治 - 中時 韓流雙殺？黃暐瀚引法條神打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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