外交部次長曹立傑。（陳信翰攝）

蔡英文總統即將出訪位於加勒比海的三邦交國，過境美國城市，外交部次長曹立傑1日指出，此次定調為自由民主永續之旅，主要是為了深化與加勒比海的連結與友好關係，至於過境美國的細節，曹立傑說，蔡總統曾經多次過境美國，這次過境細節仍在規劃協調當中。

(中時 )