隨著國民黨第二場國政發表會落幕，最新媒體民調顯示，郭、韓2人打成平手，朱立倫則是落後約15％，朱今日上午於林口受訪時回應，「我覺得還有差不多超過四分之一以上沒有表態」，並強調相對郭、韓可能大贏或大輸的高風險，自己才是穩定的力量，另外對於黨內初選激烈程度如同大選，朱則表示，「我們把他當溫馨的嘉年華、溫馨的黨內初選」，造勢可以，但不要造成對立。

雖然民調仍處落後，但朱立倫樂觀看待，「我們最重要的是參考對蔡英文的部分，我們三位目前都還能夠領先，這是我比較欣慰的部分，至於黨內互比，我覺得還有差不多超過四分之一以上沒有表態。」

朱強調，「我特別講說今天韓市長跟郭董出來，有可能大贏、也有可能大輸，這種就是比較高的風險，朱立倫的話，有人說就很穩定，從年初到現在都是很穩定，那我們就是穩定的力量。」

對於初選競爭激烈程度如同大選，朱立倫說，「我覺得很奇怪，畢竟是黨內的初選，昨天像很多郭韓的支持者其實也都支持朱立倫，那我們把他當溫馨的嘉年華、溫馨的黨內初選。」

朱表示，「千萬不要變成兩軍對壘，昨天那種情況我比較不樂見，因為我一直說，造勢可以，順順利利就好了，但是不要造成對立的氣氛。」

(中時 )