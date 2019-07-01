空服員工會罷工至今已滿12天，長榮營收損失達21億元、數十萬名旅客受影響。品保協會今日召開記者會，要求政府應有所作為，制定罷工預告期與機票履約制度，並需修改旅遊定型化契約，品保副理事長黃文卿指出，截至6月底行程受影響的旅客已逾20萬人，旅行業營業損失約18億元，旅行公會不排除發動抗議行動。

旅行業品質保證協會理事長許晉睿指出，罷工12天來，從未接收到任何一份來自政府的關切，也未得到相關解決方案，直言「政府無所不在，我們卻伸手不見五指」，即便如此，罷工至今品保仍未接到任何一通客訴電話，由此可見旅行業者背後付出極大心力。

品保副理事長黃文卿表示，旅行業者夾在長榮勞資雙方之間，賠錢又受罪、何其無辜？政府有責任解決困境，並修正法令，以因應未來再度發生。他表示，應制定罷工預告期，還需強制航空公司成立機票履約制度，另外應修改民法旅遊債篇與旅遊定型化契約，將罷工、倒閉、停飛等因素，列為旅行社免責事項。

黃文卿表示，旅行公會全聯會明日將邀請各地公會理事長討論，不排除至政府機關前進行抗議表達不滿，他也說，日本、大陸政府在罷工發生時，都會協助將滯外旅客送回國，反觀我國政府卻是零作為，將所有責任推給最弱勢的旅行業者，業者不只賺不到合理利潤，還付出更多勞力。

品保主委林英明表示，許多業者在罷工期間每天都加班到半夜三點，星期六日也不能休息，主委陳豐華指出，負責商務客的旅行社更辛苦，由於有來自世界各地的旅客，因此還有時差問題，業者等於24小時都不能休息，只為協助消費者處理問題。

(中時 )