在荷蘭皇家航空台灣分公司擔任26年內勤的吳姓女子，3年前被公司告知調往北京，她不願調職遭公司終止契約，吳女不服打官司。台北地院認定航空公司資遣吳女未違法，但高院認定荷航違反勞基法，吳女有正當理由拒絕調職，判決僱傭關係存在。全案可上訴。

吳女提告表示，她1990年3月受僱在荷航任內勤業務員，2016年6月公司告知她大中國區銷售業務，將改組集中到北京，要她1星期內回覆是否到北京任職，她不願調職，與公司多次協商未成，公司於是解除契約令她離職，她提民事訴訴要求復職。

荷航台灣分公司表示，公司與吳女的勞動契約並未限定工作地點在台灣，因母公司財務虧損，以及大中華市場競爭激烈，有必要調動吳女到北京上班，未對勞動條件作不利變更。

北院判決認定，荷航台灣分公司沒有違解僱最後手段性原則，但高院認為，荷航未經女員工同意，將員工由台北調至北京，對員工勞動條件「顯有不利變更」，違反勞基法相關規定，逆轉改判僱傭關係存在，荷航須給付吳女薪水。可上訴。

(中時 )