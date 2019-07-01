「土地公難為人，天怒人怨，人神共憤！」雲林縣古坑鄉荷苞村早寮部落的福德正神宮廟，因為地主贏得官司，1日上午由雲林地方法院強制執行拆廟還地，村民和信眾雖坦然面對司法判決，事先將神像移駕，但仍在場拉白布條表達強烈不滿心聲。

古坑鄉荷苞村早寮部落的福德正神宮廟土地和建物因原捐獻地主易人，目前所有的許姓地主在購入該土地時也同意捐地，廟方當時為表達謝意，還在廟內牆壁上刻字留誌。

不過2017年間許姓地主突改變主意，並以鐵皮圍籬把土地公廟封住，只留一個小洞，村民群起憤慨抗議，許於是向雲林地方法院提出民事訴訟，判決結果許勝訴，上午強制執行。

早寮部落劉姓居民指出，村民雖決定另覓地購建土地公廟，不過目前仍未覓購合適地點，清晨先將神像移往余姓爐主家中供奉。

雖然如此，仍有村民不捨也不滿，仍前往現場拉起「土地公顯靈阿」！「與神為敵、報應不爽」、「天怒人怨、人神共憤」、「強行拆廟、必遭天譴」等白布條抗議，拆除行動順利完成。

(中時 )