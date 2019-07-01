官田區農會開發的芒果冰淇淋，7日活動當天提供民眾以10元優惠價格品嘗。（莊曜聰攝）

台南芒果產季到，今年產量恢復正常水準，農民們忙採收，南市各主要產地也辦理產業活動行銷，由官田區農會舉辦的「官田南瀛、田蜜仲夏」芒果節活動，7日將在當地的芒果集貨市場舉行，除了鮮果市集、芒果手作DIY體驗外，還有摘芒果夏令營、農會開發的芒果冰淇淋品嘗活動，內容豐富。

相對於玉井、南化、楠西等山區，官田地形較緩，可說是平地芒果最大產區，集中在渡仔頭、社子、六雙、大崎等聚落，種植面積逾300公頃，年產量超過270萬公斤，品種以愛文、黑香為主，其中大崎出產的黑香占全台6成，可說是黑香的故鄉，官田芒果除了供應鮮果，也開發周邊加工產品。

官田區農會總幹事林正容說，除了稻米、菱角等農產，芒果也是官田重要的作物，栽種歷史也有數十年，主要以內銷市場為主，農會則會收購芒果烘焙果乾，產季時每個月都要賣出3000台斤以上，今年也開發芒果冰淇淋、果醬等新產品，增加經濟效益及農民收入。

南市農業局長李朝塘指出，目前芒果進入盛產期，市府透過內銷、外銷、加工等三管齊下全力銷售，在連鎖超商等多元通路都買得到台南芒果，配合各地區芒果節行銷，消費者品嘗美味芒果正是好時機。

(中時 )