◎化學兵協助噴藥 韓國瑜轟蔡政府搞一國兩制

7/1國軍化學兵正式加入高市登革熱防疫作戰，前往鳳山、三民區協助噴藥。市長韓國瑜一早親自趕往慰問並再度巡視金獅湖疫區。韓國瑜強調，今年高雄市確實沒有感受到行政院在疫情協助上的積極，再度砲轟蔡政府「不要在台灣內部搞一國兩制」。

◎挺韓高雄觀光日 活動滿檔拚庶民經濟

韓國瑜7月6日取消高雄造勢活動，不過他昨晚在新竹場造勢，公開呼籲韓粉7月6日到高雄來觀光，吃遍美食把錢花光光，振興庶民經濟。高市觀光局也盤點出當日活動，包括旗津黑沙玩藝節、蓮潭纜繩滑水等，以及岡山之眼等景點，除了韓粉外，也敞開歡迎所有的民眾到高雄一遊，可望刺激在地消費。

◎7/2晚間凱道見 空服員罷工行動持續

桃園市空服員職業工會預計2日將再次和長榮航空協商，工會幹部發起一人一信給長榮航空，表達空服員心聲。此外工會預計2日晚間上凱達格蘭大道，舉辦「應援之夜」，也讓蔡英文總統聽到空服員的心聲。

◎歡慶6歲生日趴 圓仔盼媽明年添弟妹

大貓熊「圓仔」即將滿六歲囉！台北市立動物園將在7月6日（星期六），大貓熊「圓仔」生日當天上午09：30-12：00，於大貓熊館1樓舉辦「圓仔6歲生日-圓粉慶生派對」活動，邀請大朋友及小朋友到動物園送上對「圓仔」的祝福、陪「圓仔」享用生日蛋糕，及親手製作限量的大貓熊「圓仔」生日紀念品帶回家珍藏。至於獨生女壽星「圓仔」，也為即將到來的生日許下願望：「希望媽媽「圓圓」明年能夠再接再勵，為我添一個弟弟或妹妹唷！」

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(中時電子報)