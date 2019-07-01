大學指考今天上午考物理科，全國教師會表示，試題取材生活化，實驗題偏多，難易度為中偏難，具有鑑別度。全國高級中等學校教育產業工會則表示，部分題目的敘述過於晦澀難讀，也缺乏情境類題。

全教會表示，今年物理科實驗題題數和占分比例比往年多，包含水波槽實驗、透明固體折射率測定、狹縫造成明暗條紋實驗及惠司同電橋，對學校重視物理實驗教學意義重大。

全教會指出，物理科題目結合生活情境，包含面鏡在生活中應用、手機無線充電原理、GPS的原理及應用、電蚊拍的原理及應用等。呼應十二年國教及大考中心素養教學與命題導向。

全教會說，物理科試題引導考生重視時事科學新聞，例如2018年諾貝爾獎物理獎得獎主題光學鑷子，結合近代物理和力學分析，極具特色富創新的題目，可以給教師和未來考生參考，須重視科學時事新聞，並了解物理學基礎概念在科學發展的重要性。

全教會說，今年物理科試題評量考生的閱讀理解能力，考生必須有耐心閱讀題目，擷取重要訊息，結合先備知識，才能順利解題。

全中教則表示，今年物理科實驗題為近10年來最多，共四題23分，占分比近1／4。學生平時需認真做實驗，才能回答完整。整份試題沒有繁雜計算。平時著重基本觀念的學生，不難作答。

(中時 )