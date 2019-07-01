疑偷拍男子的爸爸，與空服員對嗆。（圖／翻攝自一起陪長榮空服罷工 Fight for EVA Strike臉書）

長榮空服員罷工期間頻傳遭偷拍！ 一名空服員在臉書「一起陪長榮空服罷工 Fight for EVA Strike」社團公布一段影片控訴，6月30日一群空服員在南崁特力屋速食店吃早餐時，發現遭到一名男子偷拍，還用LINE傳給朋友，被抓包後惱羞成怒要上傳臉書，連他的爸爸也來幫腔，否認兒子偷拍，更嗆罷工空服員是「混蛋！」。影片一出，引起網友熱烈討論。

原PO指出，這名男子的母親也在大庭廣眾下怒罵空服員「沒教養」，空服員氣不過，直接回罵「沒水準」，這句話惹怒了男子的爸爸，調頭回來質問「妳說什麼！！沒水準是什麼意思？」，原PO還把與男子父親的對嗆影片PO上網。文中還說「人人都有委屈，任何人都可以不支持罷工，但不代表可以恣意霸凌空服員！」

部分對話內容如下：

空服員：我親眼看到他拍我們！

男子父親：妳囉嗦！那妳去告啊！

空服員：惡人先告狀欸！

男子父親：就跟妳們現在抗議，去做那種無聊的罷工是一樣啊，我跟妳講，台灣就是有妳們這批人，台灣的競爭力，妳們要靠自己去爭取，靠自己的表現，不是在那邊靠工會！

空服員：妳們不要有一天被資方欺壓！（不要再跟他吵了）

男子父親：混蛋！一群沒有用的東西，我跟你講，台灣就是有妳們這些人，才會把台灣的競爭力越搞越糟，妳要靠自己的本事去爭取啊！妳要往上升啊，不爽妳去考個待遇好的公司啊！

（影片取自─一起陪長榮空服罷工 Fight for EVA Strike臉書）

影片一出，網友罵翻表示「直接報警檢查手機」、「支持學姐提告公然侮辱」、「 其實空服員們確實是在靠自己爭取啊」、「沒品偷拍還在哪邊大小聲」、「Po爆料，讓他紅」、「這種基因和家教根本不該活著，浪費地球資源，以生物生存的角度看來就是該被淘汰」、「 他說混蛋耶，可以找出這個爛人嗎？出來面對，怎麼屁放完就走」、「兒子是色情狂哦！你這个老爸在咆哮什麼？人家罷工干你屁事。連個兒子都不懂得教育。你兒子在社會上是有什麼出息。」。

(中時電子報)