108學年度大學指考登場，首科考試科目為物理科，台北市高中物理科教師群分析今年試題，認為整體考試難易度與去年相當，但實驗分配比例顯著增加，實驗題比分占全科23分，接近總分100的4分之1，繁雜計算題數則與去年相當，但整體出題辨識度極佳，盼未來出題能維持此水準，便能提升考生物理程度。

今年大學指考物理科在配分方面，試題總數為26題，基礎物理6分、力學28分、熱學6分、波動9、光學15分、電磁學27分、近代物理學9分。

和平高中教師郭鴻典認為，今年整體難易度與去年相當，符合課程標準，但今年實驗題比例增加，題目極具思考性，並非死背公式就能輕易得分，並沒有悖離課程標準，能鑑別考生程度，因此學生需理解基礎知識後更能靈活思考，方能取得高分。

就試題特色方面，郭鴻典提到，今年創新題較多，且題目靈活，難度較往年提升，計算題13題共占48分，實際需要動筆計算有8題、34分，第2、12、24題為生活應用題型，題幹分別為凹凸面鏡、手機無線充電應用電磁感應、電蚊拍的物理原理，第10題非選二則是閱讀型素養題。

大理高中教師林春煌，第6題及非選二的難度較高，該題測驗的波動結合簡諧運動，學生較不易連結，非選二為光學鑷子，是2018年諾貝爾物理學獎的應用知識，考生必須詳讀閱讀題，並應用光學折射作圖與動量變化的物理觀點，方能解題。

實驗題部分，林春煌則指出，相關題型為第4、22及23題與非選一，實驗題較往年偏多，強調往後學生更需要按部就班進行實驗，尤其是第23題雷射干涉，需由圖像分析方能得到正確答案。

建國中學老師賴奕帆說，今年物理科考試，今年題目為近5年來較靈活的物理科考試，學生需要用較高層次的思考，不易拿取高分，不過整體指考物理科出題極有辨識度，對於知識的理解、資料及圖型的判讀、推理與應用等，皆屬高標準，若未來能維持今年的出題水平，能提升考生的物理程度。

(旺報 )