檳榔攤疑收到偽幣 憤PO網緝凶 12:542019/07/01 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 檳榔攤業者PO網自述收到50元偽幣。（翻攝自業者臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市太平區太平路一家檳榔攤6月30日疑似收到6枚50元偽幣，店家發現後，立即報警也PO網要揪出惡質的顧客，警方受理後也將這些50元硬幣送相關單位鑑定真偽。 (中時 ) #偽幣 #檳榔攤 #警方 #硬幣 #惡質 也許您會感興趣 推薦閱讀 迷途老翁遊走工業區 暖警助返家 10:482019/06/29 社會 荷蘭警方出奇招 靠氣味破獲搖頭丸工廠 22:192019/06/29 國際 酒駕罰則修改明上路 警方：嚴正執法 12:142019/06/30 社會 暑假犯罪預防宣導 中市警方推出溫馨公益電影 20:262019/06/30 生活 香港警方開始驅離集會民眾 09:182019/07/01 兩岸 沒這麼簡單!含硬幣逃酒測還驗得到 09:472019/07/01 生活 示威者向警方丟雞蛋 港警：立刻停止衝擊警方防線 09:542019/07/01 兩岸 社會熱門新聞 影》 罷工空姐抓包被偷拍 遭他爸嗆：混蛋 - 社會 發抖浴室做愛床 董娘偷吃兒導師1年200多次 - 社會 韓女研究生陽明山泡湯亡 業者「善盡提醒」不起訴 - 社會 - 中時 伯公托夢屋頂漏水 冰櫃打開秒嚇傻 - 社會 渣男佯稱長榮主管 誘騙懷空姐夢女脫衣性侵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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