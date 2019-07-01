雙城論壇7月4日在上海登場，柯文哲也將第3度率團出席，甚至將走出上海前往江蘇昆山等地參訪、拜會台商，外傳柯此行也會和大陸國台辦主任劉結一會面。柯文哲今未否認傳聞，並稱北市府祕書處目前還在處理，他們今天還會和對方作業，把一切都講清楚。

雙城論壇在即，日前傳出柯文哲此次上海行，有機會與上海市委書記李強、大陸國台辦主任劉結一會面，媒體詢問是否已有安排？柯文哲說，這不是安排，就是大家講清楚，盡我們的力量，把時間、地點、每個行程都弄清楚，好像最後一天，也就是第三天下午的行程還沒有寫出來，所以請祕書處還是和對方弄清楚。

至於這是否意味第三天下午會和劉結一會面？柯文哲說，沒有啦，見不見也不是我們決定的，還是把行程先排出來再說。不過柯文哲日前曾表示出席雙城論壇很可能被抹紅，他今強調，不見也會批，見也會批，反正一定會被批的啊。

柯文哲指出，他目前就是把握中心思想，「也就是台灣的整體利益，人民最大福祉」，依照我們想的、期望去做，剩下給社會去評斷，沒有辦法，除非你不講話，一講話每個人都要解讀，但是解讀是別人的事情。

至於雙城論壇是否會成為評估參選的最後關鍵？柯文哲則否認說，雙城論壇定調為城市交流、民間交流、經貿往來，所以就是面對問題解決問題，先解決我們每天遇到的事情為重。

(中時 )