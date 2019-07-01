移民署主任祕書林興春與陸委會研究委員何達仁等人日前搭乘「到府關懷、宅配愛」行動服務列車南下屏東地區。（移民署提供）

移民署主任祕書林興春與陸委會研究委員何達仁等人日前搭乘「到府關懷、宅配愛」行動服務列車南下屏東地區。（移民署提供）

移民署主任祕書林興春與陸委會研究委員何達仁等人日前搭乘「到府關懷、宅配愛」行動服務列車南下屏東地區，前往關懷萬巒鄉大陸新住民楊進霞及潮州鎮埃及籍何穆等新住民，同時也拜訪長期參與新住民事務東港區海口人社區經營協會，並提供新住民照顧服務措施及移民輔導相關資訊。

移民署結合駐台北印尼經濟貿易代表處及馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處共同關懷東港地區辛勞工作境外漁工，現場除發送防制人口販運宣導小禮物、二手衣外，還提供異國小點心、飲品給漁工們消暑解鄉愁，同時於東港區漁會舉辦跨機關「擴大便民行動服務」，提供國人、新住民及漁工各項便利的證件辦理及諮詢服務。

來自大陸地區新住民楊進霞婚後從江西來到臺灣定居，與老公在屏東縣萬巒鄉經營「囍羊羊牧場」，從什麼都不會的小女孩，努力學習成為會養羊、揉羊奶饅頭及做羊奶手工皂的牧場老闆娘，為展示牧場特色，對林興春等人到訪特別貼心安排羊奶饅頭DIY活動，讓大家感受體驗牧場生活；

而埃及籍新住民何穆原本是埃及文化部舞者，與前往埃及學舞的台灣女孩趙芯瑩，舞出一段浪漫戀情，兩人婚後在屏東縣潮州鎮開設一間中東舞蹈教室，平常除了教學外，也不忘熱心參與新住民相關事務，何穆夫婦為展示中東文化特色，特地表演一段迎賓舞蹈，讓林興春等人留下深刻印象。

林興春表示，移民署以「宅急便」到府服務方式，結合地方政府、跨機關合作，推動便民行動服務列車到偏鄉地區，服務對象包含新住民、僑民及漁工朋友們，現在更是將印尼、菲律賓等駐台機構資源直接送達東港，傾聽移工心聲、貼近生活需求，政府在便民服務工作上，將會持續整合資源，發揮最大效益，而移民署不僅要做新住民的娘家，未來更會擔任漁工的守護者。

(中時 )