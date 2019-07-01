D-Lo to the Warriors. What a wild Day 1 of free agency so far.



(from B/R x @americanexpress) pic.twitter.com/q904B6wksS — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年7月1日

(12：50更新)正當球迷還沒從杜蘭特攜手厄文、狄安卓喬丹跳槽籃網的驚嚇中清醒之際，勇士竟又拋出另一顆震撼彈！《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日爆料，勇士利用先簽後換跟籃網交易得到羅素，更為了清出球員空間，直接把伊戈達拉送到灰熊。

沃神隨即補充，羅素預計先跟籃網完成4年1.17億美元續約，然後才被換到勇士，籃網可能還會送出葛拉漢、奈皮爾兩名球員到勇士，無論如何擁有聯盟最強後場組合之一「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生的勇士，竟然還會想要羅素。

勇士會做出這筆驚人交易的主因，或許是克雷湯普生左膝前十字韌帶撕裂，至少要到明年2月，也就是下季全明星周末結束之後才可能歸隊的預備措施，希望藉由柯瑞先跟羅素搭配，起碼在下個球季的上半季可以維持一定戰績與戰力。

不過最無辜的球員恐怕還是伊戈達拉，因為他過去6年都在勇士效力，其中3年幫助勇士奪冠，更拿過2015年總冠軍賽MVP，如今卻因勇士想要爭搶羅素，竟然毫不考慮就把他交易到灰熊，也讓伊戈達拉恐將相當後悔收回退役決定。

《Yahoo Sports》記者海恩斯報導，其實早在上周，勇士就已通知伊戈達拉，萬一留不住杜蘭特，伊戈達拉就可能會被交易，事實上伊戈達拉自己早就做好心理準備，1日發推，「不知道你的下一步在哪裡，總是讓人很厭煩！」

(中時電子報)