長榮勞資對18金釵是否記曠職等議題意見不同，以致原要簽的團體協約觸礁，空服員繼續罷工外，18金釵也將於今天下午召開記者會對外說明。不過，18金釵代表最新錄音喊話曝光，坦言「我們現在被當作人質，現在自力救濟，搭配工會的協助，會做出誠心，也請大家先穩住自己，不要再以訛傳訛」。

根據《三立新聞》報導，18金釵之一代表錄音檔中，18金釵已有3人拿回罷工三寶，但「請大家不要再糾結在這裡了」、「我們這18人做的事情，我們也不後悔，我知道我們現在被當作人質，大家可能會認為這個罷工與否好像跟我們有關，但是這已經不是我們罷工時的初衷了，我們現在自力救濟，搭配工會給我們的協助，我們會做出誠心，也請大家先穩住自己，不要再以訛傳訛」

該18金釵代表並在錄音檔中說，「我在這邊澄清，沒有18人都拿回三寶，就我所知的，一兩個兩三個確實有，那又如何?如果今天要拿回三寶，我們才是最可能最需要拿回三寶的人，你們(罷工空服)想要我們做一個澄清，我們著手進行了，請大家不要擔心也不要害怕，就是穩住你們自己就好了，不要再把恐懼往外蔓延，拜託拜託。」。

(中時電子報)