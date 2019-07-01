近來台灣各地多發生鯨豚擱淺死亡悲劇，30日傍晚澎湖內垵海域發現鯨豚衝上岸，海巡弟兄與民眾合力搶救送回大海，詎料深夜小抹香鯨還是死於岸際，只見母鯨來回徘徊，不勝唏噓。

海巡署澎湖地七岸巡隊指出，連日發現約有6隻鯨豚出沒於西嶼鄉內垵北岸海域，其中2隻緊鄰潮間帶100公尺處不斷洄游。

30日傍晚6時許接獲民眾通報2隻鯨豚疑似擱淺受傷，安檢所人員趕往現場搜索，赫然驚見體型較大的鯨豚頻頻遭到海浪拍打至岸際，大夥奮力搶救將鯨豚扶正護送回大海，終於否極泰來鬆了口氣。

時值漲潮之際，鯨豚安全性高，怎料，深夜22時許海巡人員值勤巡邏竟傳回噩耗，體形較小的鯨豚已擱淺岸際死亡，澎湖縣農漁局生態保育科獲報趕往協助，經傳送中華鯨豚協會鑑定確認死亡鯨豚是小抹香鯨幼體，目前樣體暫時冰存，待中華鯨豚協會帶回研究。

保育科表示，初步判斷幼鯨可能生病，所以鯨豚群體伴隨游進入內垵北港海域，礙於鯨豚生病會影響聽覺喪失或受損，所以會迷失方向一直往岸上衝，因此造成擱淺死亡。

死亡小鯨的頭部有明顯多處外傷，經研判應是擱淺之時的擦傷痕；漁港附近民眾指出，事發後其他鯨豚都已游走了，只剩母鯨仍在四周徘迴似乎不忍離去，看了好心酸。

(中時 )