反韓勢力近日在臉書社團「公民割草行動」、「We care高雄」積極推動罷免高雄市長韓國瑜，將在12月25日韓就職周年展開罷免連署，柯文哲今說，這也不是一個很理想的社會狀態，「愛之欲其生，惡之欲其死」，贊成、反對越來越極端，社會比較正常是常態分布，這不是一個正常社會應該要有的現象。

韓國瑜日前遭模範生接連嗆聲，柯文哲昨南下到屏東參訪屏東基督教醫院時，有民眾身穿綠紅白「檳榔裝」暗諷柯文哲，外表是墨綠，塗一塗變白的，嚼完吐出來卻是紅色的，被網友戲稱是「嚼青」。柯文哲今也被問到，是否會擔心像韓國瑜那樣子，「沉默抗議」變成流行？

對此，柯文哲說，還好啦，投票結果百分之百只有北韓才有，我們也不會，民主自由是台灣最重要核心價值，顯示在社會就是多元開放，這是比較健康的狀態。不過柯文哲隨後也說，多吃檳榔本來就會口腔癌，不是很好的東西。

另外，根據最新2020總統大選民調，蔡英文總統在各種競選組合的支持度與5月中旬差不多，柯文哲支持度則下滑6到7個百分點，其中40歲以下年輕選票流失是柯文哲聲勢下滑的可能主因，一路由5月中旬的逾5成降為本次調查的約4成左右，郭、韓兩人則同有斬獲，外界推測認為和香港反送中事件、柯態度搖擺有關。

對此，柯文哲今受訪時表示，民調本來就高高低低，都一樣啦，不要追漲追跌，就照該做的去做。

對於鴻海創辦人郭台銘的民調快要贏過高雄市長韓國瑜，柯文哲表示，沒有意見，再看看嘛，不曉得。至於是否覺得受到反送中事件影響，民調下滑？柯文哲表示，反送中事件影響每一個人，恐怕也影響中國大陸。

(中時 )